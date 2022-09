Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Vagner s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Fostul fundaș de la Gloria Bistrița, FC Brașov și Petrolul suferise un infarct in urma cu o saptamana. Vestea tragica din fotbalul romanesc a fost anunțata de sora fotbalistului in cursul zilei de astazi. Vagner avea numai 33 de ani, iar in…

- Fost jucator al Bistriței, FC Brașov, Concordia sau Petrolul, Alexandru Vagner, retras in 2018, planuia sa revina in fotbal, dorind sa joace din iarna la formația Inter Cristian, din Liga a 4-a.

