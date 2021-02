Doliu! A trecut in Armata Cerului unul din putinii veterani din judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- CS Medgidia ocupa locul doi in clasament, la egalitate de puncte insa cu liderul, iar HC Dobrogea Sud II e a sasea in ierarhie. Turneul al treilea din Divizia A de handbal masculin, seria B, se desfasoara in acest final de saptamana, la Buzau, participand si reprezentantele judetului Constanta, CS Medgidia…

- Editia din acest an a Cupei Romaniei se desfasoara pe parcursul a patru zile, la Cluj Napoca. Participa si CS Medgidia, a patra clasata in ierarhia Diviziei A1. Semifinalele si finalele competitiei vor putea fi urmarite in direct pe TVR Cluj si TVR3. Editia 2021 a Cupei Romaniei la volei feminin se…

- Ordinul Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii a emis o petitie pe care o adreseaza Avocatului Poporului si presei in speranta ca aspecte neconstitutionale dintr o ordonanta de urgenta emisa in 2020 privind plafonarea soldelor militarilor din MApN vor fi sesizate Curtii Constitutionale.In conformitate…

- Divizia A la baschet feminin a derulat al V-lea turneu, care s-a incheiat duminica seara, dupa partide disputate la Constanta, Targoviste si Sfantu Gheorghe. Scorul actualei stagiuni, pana in prezent, s-a inregistrat la partida dintre campioana Sepsi Sfantu Gheorghe si nou-promovata CSU Rookies Oradea,…

- Vineri, 11 decembrie 2020, inima academicianului prof. dr. ing. Petre Frangopol, cetatean de onoare al municipiului Constanta, a incetat sa mai bata la varsta de 87 de ani.Nascut la Constanta pe 26 mai 1933, Petre T.Frangopol a absolvit liceul "Mircea cel Batran", ulterior Politehnica din Iasi Facultatea…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii urmatoarelor meciuri de volei feminin din Turneul nr. 6, Divizia A1, care se vor desfasura la Sala Sporturilor din municipiul Targoviste, astfel: - FC Arges - CS Medgidia, duminica, 13 decembrie a.c., incepand cu ora…

- Dupa Parastasul savarsit de un sobor de preoți in frunte cu parintele Amfilohie Branza, pentru Sfinții și Martirii care s-au jertfit pentru Hristos și Neam in temnița comunista la Targu-Ocna, am ajuns la Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului, pașind pe urmele Generalului Ioan Istrate, comandant…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata la Alba Iulia printr-o ceremonie militara organizata la Monumentul Unirii cu participarea unui detașament de onoare, cu efective reduse, fara tehnica, din structurile Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Trebuie respectate prevederile din starea de alerta, potrivit…