Stiri pe aceeasi tema

- Aruncarea gunoiului sau deșeurilor din construcții pe DN 7, intre Arad și Nadlac, nu este o problema cu care se confrunta doar DRDP Timișoara. Este... The post Șofer de TIR filmat chiar de camera de supraveghere pe care o fura. Incidentul a avut loc pe DN 7 intre Pecica și Nadlac appeared first on Special…

- Inca un scandal zguduie Biserica Ortodoxa! Un preot de la o manastire din județul Cluj s-a filmat in ipostaze indecente, in Joia Mare, apoi a postat imaginile pe internet. Scandalul a ieșit la iveala in Joia Mare, cand barbatul, preot la manastirea Florești, a ieșit la „agațat” pe o aplicație de dating…

- In Liga Naționala de baschet masculin, miercuri seara, s-au disputat primele meciuri din sferturile de finala. CSM Oradea-SCM Timișoara 87-63, U-BT Cluj-SCMU Craiova 86-81, CSO Voluntari-CSU Sibiu 78-92 și Rapid București-BC Argeș Pitești 79-74. Partidele cu numerele II vor avea loc vineri, tot la Oradea,…

- Inițiativa include primul atelier de lucru privind dreptul animalelor , cu participarea studenților și profesorilor de la cele trei facultați de drept din Grecia, scrie ekathimerini.com. "Deși sunt atat de mulți concetațeni de-ai noștri care cred ca niciun animal nu ar trebui sa fie abuzat și tratat…

- Consilierul local Razvan Negrișanu transmite ca inca se cauta voluntari care vor sa se implice in pregatirea documentației pentru un nou adapost de caini in Timișoara. Documentația ar urma sa fie donata primariei.

- Dupa ce lanțul de supermarketuri Auchan a anunțat ca pana in 2025 va avea doar case de marcat self check-out, reprezentanții pensionarilor susțin ca aceștia vor fi discriminați din cauza ca nu au aceleași abilitați tehnologice ca și persoanele tinere. „Ne place, nu ne place, așa o sa arate tot”, avertizeaza…

- Ikea Romania a reacționat la scandalul privind salariile de 2.000 de lei pe care le-ar oferi angajaților din Timișoara. „Ne-am luat angajamentul sa oferim un sistem de salarizare corect, incluziv și competitiv pentru toți colegii noștri, iar din acest motiv nu exista angajați in echipa noastra care…

- La Constanța, incepand de sambata, 11 februarie și pana miercuri, 15 februarie, are loc turneul final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Sambata sunt programate cele patru jocuri din faza sferturilor de finala, respectiv U-BT Cluj-Napoca-SCM Timișoara, CS Voluntari-SCMU Craiova, CSM Constanța-Rapid…