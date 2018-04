Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Germania si o femeie din Anglia care s-au aventurat pe un traseu inchis din cauza zapezii in Muntii Calimani si nu au mai putut inainta au fost salvati de catre jandarmii din Bistrita-Nasaud. Cei doi au primit ingrijiri medicale pentru hipotermie si epuizare fizica, dar nu a fost necesara…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si roma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament ''scandalos'' ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti...

- Gheorghi Markov, fost international bulgar, a murit la doar 46 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita deocamdata. Nascut la Gote Delcev, pe 20 ianuarie 1972, Markov și-a inceput cariera la Pirin. Intre 1993 – 1996 a jucat la Botev Plovdiv (65 de meciuri și 9 goluri), apoi a trecut, pentru patru…

- Jandarmii caraseni au dat o mana de ajutor unor tineri care voiau sa ajunga pe munte. Cand mai aveau putin pana sa ajunga in statiune, masina in care cele doua fete si doi baieti se aflau a ramas inzapezita. Jandarmii montani aflati in patrulare i-au observat pe tineri ca se chinuiau sa urce asa ca…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…