Doi tipi casatoriti Doi tipi, amandoi casatoriti, stau de vorba: – Nu stiu ce sa ma mai fac! De cate ori vin acasa dupa ce am baut, sting luminile, opresc motorul si imping masina in garaj. Imi scot pantofii, urc scarile cat de incet pot, ma dezbrac in baie, ma strecor in pat si nevasta-mea tot tipa la mine ca unde am umblat pina la ora aia!! Prietenul sau se uita la el si-i spune: – E evident ca procedezi gresit. Eu scartai rotile pe strada, trantesc usa, fac galagie pe scari, imi arunc pantofii in dulap, sar in pat, imi frec mainile si-i zic: “Ce zici de una scurta”? Si ea intotdeauna se face ca doarme… Articolul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

