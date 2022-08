Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali aflați in patrulare au surprins la sfarșitul saptamanii trecute un buldoexcavator, marca Caterpillar, avand masa maxima autorizata de 10.700 kg, deplasandu-se pe strada Simion Barnuțiu, dinspre strada Gheorghe Adam, fara a respecta restricția de tonaj reglementata prin indicator rutier…

- Polițiștii mureșeni au depistat in municipiul Targu Mureș, un tanar care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 27 iunie, in jurul orei 00:48, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targu Mureș au depistat pe raza municipiului, strada Cutezanței,…

- Ieri, 16 iunie 2022, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei au depistat un tanar, de 21 de ani, din comuna Tarnava, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Santamarie, din comuna Cetatea de Balta, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio…

- La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 57 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu, la iesire din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul…

- Sambata, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Beclean au oprit pentru control un autoturism ce se deplasa pe Drumul Județean 171, prin Uriu. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 51 de ani, din localitate, care in urma verificarilor, s-a constatat faptul…

- La data de 28 mai 2022, in jurul orei 01:35, polițiștii din cadrul Politiei Stațiunii Geoagiu au fost sesizati de un barbat cu privire faptul ca o persoana care conducea un moped i-a lovit autoturismul pe care acesta il conducea din direcția Bacaia catre Gelmar. Conducatorul mopedului implicat in…

- Un tanar din 28 de ani din Floresti, judetul Cluj, a provocat un accident rutier pe DN 1, dupa ce a condus fara a avea permis auto, fiind baut si sub influenta drogurilor. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat. Accidentul s-a produs luni dimineata, pe DN 1 (E60), in localitatea Floresti.…

- Politistii doljeni au intocmit dosare penale pe numele a doi tineri, dintre care unul minor, pentru conducere fara permis. Potrivit oamenilor legii, cei doi au refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, care au fost nevoiti sa-i urmareasca in trafic. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca primul…