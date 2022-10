Doi tineri care vindeau cannabis în Bistrița și Cluj au fost ridicați de mascați In cadrul unui dosar penal de trafic de droguri de risc, mascații au verificat șase domicilii, iar un bistrițean și un clujean au ajuns dupa gratii pentru 30 de zile din cauza ca vindeau cannabis tinerilor din Bistrița-Nasaud și Cluj. Cei doi, timp de cateva luni, ar fi procurat și distribuit consumatorilor din BN și CJ, cannabis și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. ”Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, sprijiniți de SCCO Bistrița-Nasaud, au desfașurat șase percheziții domiciliare in municipiile Cluj-Napoca… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

