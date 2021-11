Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Sindicatul Europol ameninta cu proteste care incep din 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Acestia spun intr-un comunicat de presa ca nu mai accepta sa indeplineasca sarcini care nu sunt in fisa postului si ca nu mai sunt dispusi sa fie fraierii sistemului bugetar. Ei subliniaza ca pensiile…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat vineri in legatura cu cazul polițistului din IPJ Giurgiu care i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de 160 de kg de Craciun, in urma unei farse din partea colegilor. „O astfel de actiune a unor nefericiti ramane in categoria ‘si politistii au unor’”,…

- Mai multe echipaje din cadrul Secției 10 Poliție, cu girofaruri și sirene, au descins la o adresa dintr-o zona mai rau famata a Bucureștiului. Este vorba de casa lui Ștefan, un baiețel de 5 ani, care a avut parte probabil de cea mai frumoasa surpriza cu ocazia zilei de naștere. ”Colegii noștri il cunosc…

- Polițiștii fac un apel urgent la Ministerul Afacerilor Interne și la structurile competente, cum ar fi Crima Organizata și DGPI, urmașa fostului serviciu „Doi și-un sfert”. In joc este siguranța naționala. „Deci, nu vom mai muri de Covid, vom muri de... Citește AICI ce SOLICITARE URGENTA se…

- Sindicatul Europol atrgatea atenția, la finele lunii septembrie, cu privire la faptul ca certificatele de vaccinare nu pot fi verificate de politisti. Asta deoarece politistii de ordine publica nu au posibilitatea tehnica de a verifica autenticitatea certificatelor de vaccinare impotriva COVID-19 ale…