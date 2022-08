Stiri pe aceeasi tema

- Doi studenți marocani, de 20 și 21 de ani, au fost arestați preventiv, acuzați ca au ucis un tanar tunisian, care le inchiriase un apartament in Arad. Se pare ca intre victima si cei doi studentii marocani ar fi aparut neintelegeri din cauza consumului de

- Un adolescent de 19 ani, din județul Bihor, și un tanar de 27 de ani, din județul Arad, au fost arestați preventiv pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fara a deține permis și incredințarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere. In urma cercetarilor,…