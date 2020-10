Cei doi soți din Dorohoi au cu varste de 60, respectiv 64 ani și au fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce au intrat in beciul unde au pus mustul la fermentat. Conform reprezentantului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prima care a intrat in beci a fost femei si, pentru ca nu s-a intors in casa, barbatul s-a dus sa o caute.

Cateva clipe mai tarziu, aceștia au fost gasiți in beciul casei și nu raspundeau la strigatele celor din jur. Doua echipaje din cadrul ISU Botosani, printre care si o ambulanta SMURD au intervenit la fata locului pentru a acorda primul ajutor…