- Doi soti din Arad au fost diagnosticati sambata cu botulism, prilej cu care s-a descoperit ca in Romania nu exista nicio fiola de ser antibotulinic. Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova.

- Familia a sunat imediat la 112 pentru ca starea barbatului, in varsta de 65 de ani, s-a inrautatit rapid, dupa muscatura. Barbatul a fost preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad. Aici i-a fost administrat serul antiviperin."A fost adus…

- O sectie COVID-19 din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a fost inchisa, dupa scaderea numarului de imbolnaviri in ultima perioada, urmand sa revina la activitatea initiala de recuperare medicala pentru pacienti, noteaza Agerpres. Sectia de recuperare isi reia astfel activitatea dupa…