- Ieri, 6 august 2021, in jurul orei 18.20, pe strada Regimentul V Vanatori, din Alba Iulia, un barbat de 71 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Alba Iulia – Sebeș, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 35 de ani, din Abrud. In urma accidentului…

- FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc vineri, 6 august, in Municipiul…

- La data de 27 iulie 2021, in jurul orei 09.00, pe DN 1, la km 388, in dreptul localitatii Santimbru, o femeie, de 36 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, in directia Teius – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 62 de ani, din Ocna Mures.In urma…

- La data de 20 iulie 2021, in jurul orei 12.40, pe strada Regimentul V Vanatori, din Alba Iulia, un barbat, de 30 de ani, din comuna Suseni, județul Mureș, in timp ce conducea o autoutilitara, la intersecția cu strada Gemenilor a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 31 de ani,…

- La data de 14 iulie 2021, in jurul orei 06.50, pe raza comunei Cricau, un barbat, de 51 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Ighiu – Cricau, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 43 de ani, din comuna Cricau. In urma accidentului, cei doi conducatori…

- La data de 11 iulie 2021, in jurul orei 08.00, un barbat de 64 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii, din Sebeș, la intersecția cu strazile Calarași și Dorobanți a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, din comuna Daia Romana.In urma accidentului…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 17.40, pe DJ 107C, pe raza localitații Teleac, un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 34 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- La data de 08 mai 2021, in jurul orei 10.00, la intersecția strazilor Ecaterina Varga cu Tudor Vladimirescu, din Aiud, un barbat de 53 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un TIR, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 52 de ani, din Alba Iulia.In urma accidentului rutier,…