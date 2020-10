Doi ruși au fost arestați în Suedia pentru tentativa de asasinare a unui disident cecen Agenția de securitate interna a Suediei a anunțat ca doua persoane au fost puse sub acuzare pentru tentativa de omor și complicitate la tentativa de omor în cazul unui atac din luna februarie împotriva unui critic al liderului cecen Ramzan Kadirov, relateaza ABC News.



Agenția, cunoscuta sub prescurtarea SÄPO, a emis joi un comunicat în care afirma ca &"se suspecteaza ca atacul este legat de un regim dintr-o alta țara, Republica Cecena din Rusia&".



SÄPO nu a numit suspecții însa agenția de presa suedeza TT a relatat ca aceștia sunt doi cetațeni ruși,…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

