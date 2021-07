Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani a fost reținut de polițiștii italieni, dupa ce și-a incendiat iubita insarcinata. Cei doi s-au luat la cearta, iar individul și-a stropit concubina cu alcool etilic și i-a dat foc cu o bricheta. In urma conflictului, tanara s-a ales cu arsuri pe 50% din corp.

- Doi barbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de comiterea a doua infracțiuni. Aceștia s-au dovedit a fi cu varstele de 25 și 39 de ani, anterior fiind judecați pentru talharie și furt.

- Doi tineri risca inchisoare pentru ca au incercat sa treaca frontiera cu droguri ascunse prin genti si sub haine. Indivizii de 20 si, respectiv, 22 de ani au fost retinuti joi seara, la postul vamal Palanca.

- Noua romani implicati in asasinarea, in anul 2014, a unui proxenet roman din Irlanda au fost condamnati de Tribunalul Bucuresti la un total de 177 ani de inchisoare, relateaza Agerpress.In august 2016, pe rolul DIICOT a fost inregistrat un denunt prin care s-a reclamat modul in care a fost ucis Virgil…

- Era anul 2019, cand Robert Rizea și Bogdan Demeny, doi romani stabiliți in Londra "nascoceau" o idee de afacere nascuta dintr-o nevoie personala. Robert, jucator profesionist de tenis și Bogdan, un avid pasionat de squash și-au dat seama ca le este...

- Ana Carolina Moraes da Silva, 29 de ani, ar fi comis atrocitatea in Santos, Brazilia, dupa ce i-a trimis partenerului sau mesaje ca nu vrea „o alta gura de hranit". Fosta gimnasta si fostul ei partener, Guilherme Bronhara Martinez Garcia, sunt trimisi acum in judecata pentru crima. Trupul fetitei a…

- Sase romani au fost condamnati la inchisoare, in Anglia, dupa ce au comis zeci de furturi din magazine, valoarea totala a pagubelor depasind 160.000 de lire sterline. Cei sase romani au inceput sa comita furturile din Marea Britanie in aprilie anul trecut. Erau stabiliti in Oldham, in apropiere de Manchester,…

- Trei angajati ai Filarmonicii Nationale „Serghei Lunchevici” din Chisinau vor comparea pe banca acuzatilor pentru ”incalcarea regulilor de protectie contra incendiilor”. Procurorii au finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata dosarul de invinuire a celor trei.