Doi români au fost confirmaţi cu COVID-19 la intrarea în Grecia Doi romani au fost confirmati cu COVID-19 la intrarea in Grecia Doi români au fost confirmați cu COVID-19 la testarea efectuata la intrarea în Grecia, a anunțat astazi Ambasada României la Atena. Starea lor de sanatate este buna și au fost plasați în carantina în unitați hoteliere special desemnate. Pe de alta parte, în punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas coloana de autovehicule aflata în așteptare pentru accesul în punctul de frontiera se întinde pe o lungime de 5-6 km, iar timpul de așteptare este de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

