Doi preoti in vacanta Doi preoti s-au decis sa mearga la mare in vacanta. De asemenea, au hotarat sa faca din asta o adevarata vacanta si prin urmare au convenit sa nu poarte nimic ce le-ar putea trada apartenenta la clasa clericilor…… De indata ce au ajuns acolo, au intrat intr-un magazin si au cumparat niste camasi ultra-colorate, pantaloni scurti, sandale si ochelari de soare. In dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, imbracati in hainele lor noi. Pe cand stateau tolaniti in sezlonguri, savurand fiecare bauturica, soarele si peisajul, o blonda mortala, cu mini-bikini venea catre ei leganandu-si ametitor soldurile.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

