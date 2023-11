Doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost condamnați la 5 ani și 3 luni, respectiv la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, abuz in serviciu și fals intelectual. Cei doi au cerut și primit șpaga intre 200 și 500 de lei de la șoferi opriți in trafic, ca sa nu-i amendeze. Agentul principal de politie Daniela Pop și agentul sef de politie Ioan Mureșan Ioan au comis fapte in perioada mai-octombrie 2021. Tribunalul Cluj a dispus condamnarea a doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj pentru savarșirea infracțiunilor…