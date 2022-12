Stiri pe aceeasi tema

- Hunedoara. Perchezitii si activitati investigative materializate in identificarea si retinerea a doi barbati banuiti de comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata Politistii hunedoreni au desfasurat, la data de 19 decembrie 2022, o actiune de amploare…

- Politistii au deschis o ancheta, dupa ce o femeie a reclamat faptul ca i s-au furat din locuința bijuterii in valoare de aproximativ 350.000 de euro. „Se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea Parchetului de pe…

- La data de 8 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi tineri, de 23 de ani și 24 de ani, primul din Blaj, iar cel de-al doilea din Alba Iulia, care sunt banuiți de savarșirea unor infracțiuni…

- Este vorba de doi tineri in varsta de 16 și respectiv 24 de ani din comuna Jiana, județul Mehedinți care au furat duminica noaptea cazanul de țuica din curtea unui batran. Aceștia au incercat sa vanda bunul insa nu s-au ințeles cu cumparatorul, așa ca au fugit. Ulterior ei au fost depistați de polițiști…

- In noaptea de 22/23.10.2022, in urma activitaților investigativ-operative, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Brigazii de Operațiuni Speciale Alba, au reușit prinderea…

- La data de 1 octombrie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut doi barbați de 35 și 38 de ani, ambii din județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dupa amiaza…

