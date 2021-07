Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati co-fondatori ai platformei de criptomonede Africrypt din Africa de Sud sunt de negasit dupa disparitia, in aprilie, a 3,6 miliarde de dolari, au declarat vineri avocatii investitorilor pagubiti, transmite Reuters. Daca aceste informatii vor fi confirmate, pierderile ar fi printre…

- Comisia Europeana a propus, marti, un buget anual al UE pe 2022, in valoare de 167,8 miliarde euro, care va fi completat de granturi cu o valoare estimata de aproximativ 143,5 miliarde euro din cadrul Instrumentului NextGenerationEU, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Biden s-a oferit sa renunte la planurile de crestere a impozitului pe profit pana la 28% si, in schimb, sa stabileasca o rata minima de impozitare a companiilor, de 15%, au spus sursele. Noua propunere a lui Biden, in valoare de 1.700 de miliarde de dolari, ar permite ca 75 de miliarde de dolari sub…

- Exporturile militare israeliene au depașit 8,3 miliarde de dolari (6,7 miliarde de euro) in 2020, majoritatea fiind destinate regiunilor din Asia și Pacific. „Acesta este al doilea record istoric (dupa 2017 cu 9,3 miliarde de dolari) și o creștere de 1 miliard de dolari (+ 15%) fața de anul precedent”,…

- In prezent, Europa genereaza peste 80.000 de startup-uri, dintre care 51 sunt unicorni, iar anul trecut startup-urile europene au atras investitii in valoare de 41 miliarde dolari, in crestere de la 36,6 miliarde dolari in 2019. Principalii lideri independenti ai ecosistemelor de startup-uri…

- Cascade Investment, vehiculul de investiții al lui Bill Gates, a transferat acțiuni in valoare de 2,3 miliarde de dolari in ultimele zile catre Melinda French Gates, scrie Bloomberg . Situația vine dupa ce miliardarul american Bill Gates, care are o avere de peste 130 de miliarde de dolari, a anunțat…

- Grupul farmaceutic american Pfizer anunta marti ca se asteapta sa vanda in 2021 1,6 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19, dezvoltat in partaneriat cu compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, in valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decat cele 15 miliarde prevazute…

- Laboratorul – care isi dezvaluie pentruprima oara cifra de afaceri cu privire la vaccinul impotriva covid-19 – a obtinut un profit net de 1,56 miliarde de dolari in primele trei luni ale lui 2021, anunta intr-un comunicat AstraZeneca. AstraZeneca inregistreaza o crestere puternica a vanzarii unor noi…