Doi falși polițiști din județul Buzău, arestați preventiv după ce au tâlhărit patru femei Doi tineri in varsta de 21 și 23 de ani au fost arestanți preventiv, dupa ce s-au prefacut ca fiind polițiști și au talharit patru femei. Polițiștii au efectuat doua percheziții in județul Buzau. Potrivit IPJ Buzau, politistii din Buzau au depistat si retinut doi barbati, banuiti ca ar fi indus ineroare mai multe tinere, prin folosirea, fara drept, a calitatii de politist, imprejurare in care le-ar fi deposedat de bani si carduri bancare. Sambata, 12 noiembrie 2022, in urma materialului probator administrat de catre politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, instanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Buzau au depistat si retinut doi barbati, banuiti ca ar fi indus in eroare mai multe tinere, prin folosirea, fara drept, a calitatii de politist, imprejurare in care le-ar fi deposedat de bani si carduri bancare. „Sambata, 12 noiembrie a.c., in urma materialului probator administrat de…

- In ziua de 13 octombrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut pentru 24 de ore principalul banuit in cazul unor furturi din geanta. In urma cercetarilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca in perioada martie – septembrie a.c., banuitul…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut pentru 24 de ore, 2 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de talharie, respectiv un barbat in varsta de 32 de ani și o tanara in varsta de 20 de ani, ambii din județul Mureș. In fapt, in cursul zilei de 13 octombrie a.c., in jurul…

- Doi barbati din satul Caldarasti al comunei buzoiene Pogoanele au fost arestati preventiv pentru 30 de zile pentru ca au lipsit de libertate doi adolescenți și i-au forțat sa munceasca la camp, scrie News.ro. Politistii au fost sesizati miercuri seara de o persoana care a reclamat ca doi minori sunt…

- Astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati despre faptul ca un autoturism a fost gasit rasturnat in raul Bistrita.Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, la locul evenimentului, in autoturism au fost identificati doi barbati de 36 si 37 de ani, din Unirea, care din nefericire…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare 6 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Buzau, in cadrul unui dosar penal de proxenetism, la imobile utilizate de un barbat și doua…

- Ieri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi barbați, din orașul Pantelimon și municipiul București, cercetați pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 8 septembrie a.c., polițiștii…