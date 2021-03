Stiri pe aceeasi tema

- Un algerian a fost arestat in orașul italian Bari, fiind suspectat ca face parte din gruparea terorista Stat Islamic și ca i-a ajutat pe autorii atacurilor care au avut loc in Paris in 2015, informeaza Reuters . Aproximativ 130 de oameni au fost uciși in atacurile desfașurate asupra teatrului Bataclan,…

- Premierul Florin Cițu raspunde sambata, dupa vizita la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021. „Am vazut discuții și interpretari eronate despre buget. Ne bazam pe o realitate dura: o guvernare PSD urmata de un an de pandemie. Acest buget aloca resursele obținute prin taxe celorlalte…

Un locuitor al strazii Petru Maior din Turda reclama din nou dezastrul existent pe artera de circulație care devine impracticabila din cauza noroiului acumulat in urma ploilor sau al topirii zapezii.

- Ambasadorii tarilor europene s-au pronuntat, luni, in favoarea unui eventual acord intre Uniunea Europeana si China privind protejarea in mod reciproc a investitiilor, afirma surse diplomatice de la Bruxelles, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comisia…

- Mentinerea celor doua agentii de plati si a unor joburi de acolo nu este una dintre prioritatile mele de negociere la Bruxelles, dar daca este posibil cu siguranta le vom mentine, astfel incat sa nu fie afectati fermierii si beneficiarii muncii celor doua agentii, a declarat, miercuri, ministrul propus…

- Prim-ministrul slovac Igor Matovic a anunțat, vineri, pe contul sau de Facebook, ca a fost confirmat cu COVID-19, la o saptamana dupa ce a participat la un summit al UE la Bruxelles. Summitul din 11...

- Decorațiunile publice de sarbatori atrag multe priviri. Ce a facut un tanar american intrece insa orice așteptari: a decorat cu sute de mii de luminițe o intreaga strada, pe care a transformat-o intr-un loc de basm.

- Statele Unite au inceput vaccinarea anti-covid. Va veni in curand și randul europenilor; Spania a anunțat chiar ca declanșeaza campania pe 4 ianuarie. Deocamdata, americanilor li se administreaza, de astazi, serul.