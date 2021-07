La sesizarea Serviciului Roman de Informații, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru Romania a cetațenilor apatrizi FA și BM, pentru o perioada de 10 ani. FA și BM au manifestat un interes crescut pentru accesarea de materiale de propaganda terorista, fiind implicați in promovarea acestora cu intenția de a convinge și a atrage noi adepți. FA și BM au un comportament, atitudini și opinii specifice persoanelor aflate in proces de radicalizare. Avand in vedere aspectele menționate, SRI a acționat in scopul prevenirii materializarii amenințarilor la adresa securitații…