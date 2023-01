Doi bărbați din Alba, cu dosare penale după ce și-au amenințat sau bătut partenerele. Ce s-a întâmplat Doi barbați din Alba, cu dosare penale dupa ce și-au amenințat sau batut partenerele. Ce s-a intamplat Doi barbați din Alba sunt cercetați penal dupa ce au provocat scandaluri in familie. Unul și-a amenințat soția cu moartea, iar celalalt și-ar fi batut partenera, din gelozie, chiar in noaptea de Revelion. Potrivit IPJ Alba, luni, 9 ianuarie, in jurul orei 13.30, polițiștii Postului de Poliție Unirea au fost sesizați de catre o femeie […] Citește Doi barbați din Alba, cu dosare penale dupa ce și-au amenințat sau batut partenerele. Ce s-a intamplat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

