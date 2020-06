Doi ardeleni la oras Doi ardeleni la oras sunt cazati intr-un hotel la etajul 20 iar liftul nu merge. Se apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: – Gheo, am sa iti zic ceva… – Lasa-ma in amaraciunea mea, imi zici cand ajungem… – Dupa inca vreo 7 etaje, Ion: – Gheo, trebe sa-ti zic ceva… – Lasa-ma Ioane, imi zici cand ajungem, acu’ lasa-ma in pace! – In fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva: – Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici. – Am uitat cheia la receptie! – Se apuca ei sa coboare. Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva. – Lasa-ma in pace. Imi zici jos! – Alte 7 etaje, Ion vrea… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

