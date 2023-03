Procurorii DNA au anuntat, miercuri, ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 martie 2023, a inculpatilor: – IVAN GEORGE-ALEXANDRU, fost director general, respectiv director comercial al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), in prezent angajat al aceleiasi companii nationale, pentru comiterea infractiunilor de: – trafic de influenta, – complicitate la trafic de influenta, – folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la…