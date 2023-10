Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției a organizat un briefing de presa cu referire la documentarea unei noi forme de spalare a banilor, realizata de exponenții unei grupari criminale pentru finanțarea partidelor politice.

- Comisia Electorala Centrala informeaza concurenții electorali ca schimbarile in listele de candidați pot fi facute pina pe 6 octombrie curent. In conformitate cu prevederile legale, pina la inceperea campaniei electorale, adica cu cel tirziu 30 de zile inainte de ziua alegerilor, partidele politice…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat sambata, la Prima Tv, posibilitatea candidaturii pe liste comune a PSD si PNL la alegerile de anul viitor si considera ca lista comuna va da un rezultat mai slab decat cel obtinut pe liste separate si adunat apoi intr-o coalitie. El nu crede ca electoratul…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon nu mai are vreo interdicție judiciara. Curtea Suprema de Justiția a respins astazi cerera procurorilor de a-i prelungi interdicția de a parasi teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost facut chiar de fostul președinte de stat.

- Astazi, in singurul Centru de examen din județul Buzau, la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman”, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2023, la Limba și literatura romana, examen la care au fost prezenți 330 de candidați, din care 293 din promoția…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, menționeaza ca CEC pregatește falsificarea alegerilor locale. Totodata, el susține ca numarul de populație prezentat de ASP pentru CEC și cel prezentat autoritaților locale difera considerabil. „Am probe ca de pe unele liste din Chișinau au disparut votanți, iar in alte…

- Viitori profesori, eliminați din examen pentru tentativa de frauda. La examenul de Titularizare din Cluj zeci de candidați s-au retras in timpul probelor, iar alte cateva sute nu s-au mai prezentat.

- TITULARIZARE 2023 in ALBA: peste 100 de candidați nu s-au prezentat la proba scrisa. Rezultatele la concurs, in 18 iulie Titularizare 2023: Peste 100 de candidați din Alba, dintre cei 596 inscriși nu s-au prezentat la proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Potrivit datelor IȘJ Alba, comunicate…