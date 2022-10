Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Ceugea și Danezu au primit o veste trista de la medici. Li s-au dat șanse minime sa mai faca un copil și doar un miracol i-ar mai putea face parinți. Ei bine, cantareața a oferit declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre tot ce li se intampla.

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Dana Marijuana a avut parte de un scandal un cel de-al doilea fost soț. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fostul ei partener ar fi sarit la bataie chiar in locuința ei. Cantareața are deja un nou iubit pe nume Teodor, iar fostul soț impreuna cu prietenul lui ar fi venit sa-l bata…

- Loredana Groza reușește sa are senzațional la 52 de ani. Cantareața are mare grija la alimentație, iar orele petrecute in sala de sport sunt nelipsite din programul sau. Recent, diva a impartașit rutina sa fitness și cu fanii de pe rețelele de socializare.

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a oferit noi detalii despre nunta. Ce decizie neașteptata a luat artista cu privire la marele eveniment, dar și ce a dezvaluit despre data cand va avea loc. Cantareața aștepta cu nerabdare sa faca pasul important alaturi de partenerul ei.

- Cristina Spatar a ajuns de urgența la spital, in urma cu doar cateva zile, asta dupa ce medicii i-au dat un diagnostic grav și a avut o operație de sinuzita. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a dat declarații despre cum se simte.

- Consuela di Monaco merge cu frica in Istanbul, asta deoarece a trait o experiența care a traumatizat-o. Se pare ca bruneta traiește cu teama de a nu fi rapida. Iata ce declarații a dat vedeta, in exclusivitate la Antena Stars!