Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul se confrunta cu un deficit bugetar de 501 milioane de dolari in acest an financiar, au declarat sambata autoritațile talibane ale țarii, fara a clarifica modul in care va fi acoperita diferența dintre veniturile așteptate și cheltuielile planificate, informeaza Times Of India. Fii…

- Exista disponibil pe internet un test de atenție care arata ce fel de om ești. Testele de iluzie optica sunt tot mai populare pe internet, in ultimul timp. Acest tip de teste sunt des folosite de catre psihologi, intrucat cu ajutorul acestora pot afla destul de multe lucruri despre persoana pe care…

- Ce nume va avea fiica Ralucai Pastrama cu Ibrahim, actualul ei iubit. Numele este superb. Bruneta a aratat pe rețelele sociale burtica de gravida și a organizat, recent, o petrecere in cinstea micuței, acolo unde a petrecut alaturi de prieteni dragi. De asemenea, pe pagina de Instagram, fosta soție…

- Toata lumea o cunoaște sau a auzit cel puțin macar o data despre Ruby, dar puțini știu cine este cu adevarat Ana Claudia Grigore. A ajuns o celebra cantareața la noi in țara, dar și peste hotare, insa niciodata nu uita de unde a plecat. Ruby a postat o imagine cu ea de cand era doar o copila, imagine…

- Fotoreporterul Gazetei Sporturilor, Cristi Preda, a prins marți, la Adunarea Generala, un cadru excepțional, cu președintele FRF oglindindu-se in ușile „oficialei” de pe Arena Naționala. Practic, Razvan Burleanu a dizolvat pana și conceptul de „iluzie optica”. El chiar e X 3! Razvan Burleanu (37 de…

- Anamaria Prodan a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat o fotografie cu ea și noul barbat din viața sa. Acum impresara face și primele declarații despre imaginea controversata postata pe internet.

- Testul de inteligența prezent in acest articol ii incurca tare pe internauții romani. Testul este viral pe internet și mulți dintre ei incearca sa vina cu soluția corecta. In ciuda miilor raspunsuri postate pe internet, puțini sunt cei care reușesc sa dea raspunsul corect. Crezi ca tu știi ce numar…

- Nu mai este un secret faptul Valerie Lungu și-a refacut viața amoroasa la patru luni dupa desparțirea tumultuoasa de fostul partener. Ei bine, daca pana acum a ținut secret inceputul poveștii ei de iubire, celebra inluencerița a decis sa impartașeasca cu toata lumea cum s-a intamplat totul, de fapt!