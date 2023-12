Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre politistii de la Vama Sculeni, cercetat penal pentru coruptie, a fost prins de procurorii DNA cu 200 de euro ascunsi in lenjeria intima, banii fiind o parte din spaga ceruta soferilor care veneau cu camioane de marfa din Republica Moldova.Este vorba de Gabriel Bertea, agent de politie…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, care conducea miercuri o mașina in localitatea carașeana Gradinari, a fost oprit de polițiști pentru un control. Oamenii legii au constatat ca permisul de conducere din Polonia prezentat de șofer era fals. „Polițiști de la Secția 8 Poliție Rurala Oravița au oprit pentru…

- Alaa G., despre care SPYNEWS a dezvaluit ca lauda acțiunile Hamas in 2017, in timp ce era student la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București, a reușit sa scape de un dosar penal, dupa ce procurorii au decis sa renunțe la ancheta.

- In luna noiembrie la Tribunalul Argeș va incepe un proces in care 18 barbați vor fi judecați dupa ce au traficat 37 de fete. Cinci dintre proxeneți sunt dați in urmarire internaționala de un an și jumatate, iar unul dintre ei a fost arestat recent in Statele Unite

- Au trecut doua luni de cand Tzanca Uraganu a devenit tata pentru a treia oara. Iubita lui, Alina Marymar, i-a mai oferit o fetița, iar manelistul e cel mai fericit barbat. In exclusivitate pentru Spynews.ro, partenera de viața a cantarețului ne spune cand vor face și botezul celei mici. Evenimentul…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au deferit justiției la jumatatea lunii august persoane și firme, legat de modalitatea in care s-a incercat derularea achizițiilor pentru programul de telemedicina din Sectorul 1 al Capitalei, in dosarul denumit…

- Supravietuitorii teribilului accident de la 2 Mai stau, luni dimineata, fata in fata cu anchetartorii pentru a pune cap la cap filmul evenimentelor din noaptea tragediei. Vorbim despre doi tineri de 17 si, respectiv, 19 ani, din Brasov. Inainte sa ajunga in fata anchetatorilor, unul dintre ei a povestit…