Stiri pe aceeasi tema

- Legea Lobby-ului ar urma sa fie adoptata de Guvern in luna octombrie, prin Ordonanta de Urgenta, potrivit unui document care include proiectele legislative ale PSD pentru perioada septembrie - decembrie si care este discutat in sedinta de sambata a Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun.…

- Pana la mijlocul lunii august, 29% dintre casele de marcat dotate cu rola de hartie au fost inlocuite cu cele electronice, deși termenul pentru comercianții mari expira la 1 septembrie, reiese din Nota de fundamentare a unei Hotarari de Guvern prin care Executivul va introduce o sancțiune specifica.Contribuabilii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat miercuri informatiile aparute in mass-media potrivit carora si-ar fi delegat atributiile pentru sedinta de guvern de joi, 19 iulie. Presa a relatat ca in sedinta de guvern de joi ar putea fi adoptata Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.

- Peședintele Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila la Palatul Cotroceni, in contextul zvonurilor privind o posibila Ordonanța de Urgența pe amnistie și grațiere. Intalnirea va avea loc miercuri dimineața. O noua ședința de Guvern va avea loc joi, potriit unor surse oficiale. Președintele Klaus…

- Mai multi proprietari de terenuri din Caras-Severin ar putea fi expropriati in urmatoarele luni. Vizati sunt proprietarii de terenuri de pe DN57, drumul care leaga Oravita de Moldova Noua, iar decizia vine ca urmare a adoptarii de catre Guvern a unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea anexei la…

- "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi - maine pe ordinea de zi nu este prevazuta o ordonanta de urgenta care sa aiba ca tema gratierea si amnistia", a declarat Vosganian, la Parlament. El a subliniat ca Executivul…

- Șeful PSD Liviu Dragnea s-a grabit sa-și asume Legea offshore privind exploatarea gazelor din Marea Neagra, prezentand varianta adoptata luni de Camera Deputaților ca fiind mult imbunatațita fața de cea care a trecut de Guvern și de Senat. Chiar miercuri seara s-a laudat la Antena 3 ca dupa o "munca…

- Comisia pentru Legile justiției a adoptat modificarea articolului 297 din Codul Penal, care reglementeaza infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta a trecut in forma propusa de PSD cu 14 voturi pentru, 7 impotriva și o abținere."Fapta funcționarului public, aflat in exercițiul atribuțiilor…