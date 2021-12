Renumitul om de știința american Anthony Fauci, consilier al Casei Albe pentru criza sanitara, a avertizat duminica, 19 decembrie, ca varianta Omicron a Covid-19 „se dezlanțuie” in intreaga lume, ingrijorandu-se de numarul de americani inca nevaccinati. „Acest virus este extraordinar”, a spus Anthony Fauci la postul CNN, evocand viteza sa de propagare. „Va prelua conducerea” […] The post Doctorul Anthony Fauci avertizeaza: „Omicron se dezlanțuie in intreaga lume” first appeared on Ziarul National .