(doc) Pleci în vacanță în luna august? Vezi alertele de călătorie, actualizate Moldovenii care planifica sa mearga in Romania nu trebuie sa prezinte certificatul electronic Covid-19 și nici nu sunt obligați sa stea in carantina. Totodata, a fost eliminata obligativitatea completarii formularului de localizare a pasagerilor. Aceleași reguli sunt valabile și in Bulgarie, in cazul cetațenilor care vin din Moldova. Datele se conțin in alertele de calatorie actualizate pe 5 august. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

