Președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a conferit ambasadorului rus in Republica Moldova, Oleg Vasnețov Ordinul de „Onoare. Decretul de conferire a titlului a fost publicat joi, 17 august, scrie Newsmaker. „Pentru o mare contribuție in realizarea politicii externe a Federației Ruse și pentru mulți ani de serviciu diplomatic conștiincios se confera Ordinul de Onoare lui Oleg Vladimirovici Vasnețov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse in Republica Moldova”, se arata in document. Menționam ca in ultimele luni, Vasnețov a fost invitat de mai multe ori la MAEIE pentru explicații…