- In opinia acestuia, singurii cetateni care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni. "Am argumentat de ce consideram ca singurii cetateni romani care merita sa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat la anunțul Grupului de Comunicare Strategica de interzicere a deschiderii salilor de tetru din București printr-o postare pe Facebook. „Guvern :...

- „La metrou va fi necesara o organizare foarte buna, la accesul la metrou prin gurile de metrou unde vor fi echipe care sa verifice existența maștii, iar cei care nu au maști sa poata sa-și achiziționeze de la intrare”, a declarat premierul. Premierul a mai precizat ca deplasarea in vagoane va fi facuta…

- Iranul este gata pentru un schimb total de detinuti cu SUA, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului iranian Ali Rabiei, citat duminica de site-ul de stiri Khabaronline, adaugand ca Washingtonul nu a raspuns deocamdata la apelul Teheranului pentru un astfel de schimb, informeaza Reuters., potrivit…

- Un medic de 70 de ani din localitatea Brad, județul Hunedoara, infectat cu virusul COVID-19, a murit luni seara. Este vorba despre Marinela Feier, care lucra in colaborare la Spitalul Municipal Brad, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. „Din primele informații este vorba de un medic in varsta…