- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara, anuntata saptamana trecuta de premierul Viorica Dancila, nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD. Guvernul face sabotaj bugetar,…

- Traian Basescu, dupa revocarea șefei DNA: Cei care ii cereau lui Iohannis sa respecte decizia CCR sa puna in aplicare referendumul cu 300 de parlamentari”, a scris senatorul PMP, luni, pe Facebook. El mai afirma ca Romania nu are in momentul de fata mai mult de 300 de politicieni care sa poata exercita…

- Multa lume este curioasa sa afle ce scrie presa internationala despre revocarea lui Kovesi de la șefia DNA, mai ales ca vestea a venit ca un șoc pentru mulți susținatori ai președintelui Klaus Iohannis. Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a anuntat luni, 9 iulie, ca…

- Ea a mai subliniat ca in Uniunea Europeana statul de drept, inclusiv independenta justitiei, nu este un subiect negociabil cu nicun stat membru, inclusiv cu Romania. Reamintim ca premierul Viorica Dancila a declarat ca a adoptat in Guvern un memorandum privind inceperea dezbaterii cu mai multe institutii…