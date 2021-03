Doar un angajat din 10 care lucrează remote vrea să revină la birou (sondaj PwC) Aproape jumatate dintre angajati (48%) considera ca angajarile traditionale nu vor mai exista si ca abilitatile vor fi "vandute" pe termen scurt companiilor care au nevoie de acestea, in timp ce doar unu din zece salariati (9%) care lucreaza de la distanta vrea sa se intoarca la birou, arata rezultatele unui sondaj realizat de PwC.



Cercetarea "Hopes and fears 2021" releva, totodata, faptul ca 56% dintre respondenti sunt de parere ca putini oameni vor mai avea un loc de munca stabil, pe termen lung, in viitor.



De asemenea, aproximativ trei sferturi (72%) din totalul persoanelor…

Sursa articol: agerpres.ro

