Comisia Europeana va prezenta pana la sfarșitul lunii o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene. Acesta va fi valabil doar pentru vaccinurile aprobate de Agenția Europeana a Medicamentului, susțin surse de la Bruxelles, citate de Euronews. Pana in acest moment, UE a aprobat utilizarea a patru vaccinuri: Pfizer – […]