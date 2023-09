Doar pentru copii!

Partida Romania-Andorra din preliminariile Euro 2024 va fi inchisa publicului larg, in urma deciziei UEFA. Dar copiii sub 14 pot intra gratis la meciul de pe 15 octombrie, ora 21:45! Federația Romana de Fotbal a elaborat, in urma deciziei UEFA, o procedura in acord cu normele forului continental și legislația romaneasca, astfel incat la Romania-Andorra (15 octombrie, ora 21:45) sa susținem cat mai mulți tricolorii pe Arena Naționala! Astfel, FRF invita școlile, cluburile sportive, de fotbal și nu numai, academiile de juniori, și orice alta instituție cu activitate juvenila sa vina pe stadion și…