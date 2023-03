Stiri pe aceeasi tema

- De departe, una dintre cele mai afectate tari din UE de razboiul din Ucraina este Romania. Dupa ce Romania si-a deschis larg granitele primind cu bratele deschise refugiatii ucraineni, facand un coridor spre porturile de la Marea Neagra pentru camioanele incarcate cu produse agricole, iata ca efectele…

- Obținerea celui mai mic preț la energia necesara incalzirii locuințelor, dar și mai important perspectiva reducerii in viitor a prețurilor la incalzire, se poate face doar prin investirea in sisteme care determina scaderea costurilor unitare cu energia, scrie Dumitru Chisalița, președintele Asociației…

- Acțiunile pe care unele persoane condamnate definitiv le au la Bursa de Valori București ar urma sa fie vandute de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a confirmat deja informația pentru HotNews.ro. ANAF a demarat o procedura de achiziții publice pentru o…

- O buna parte dintre echipamentele și aparatele electrice sau electronice aflate, la prima vedere, la final de viața vor putea fi recondiționate și reintroduse pe piața, astfel incat sa se reduca numarul de astfel de aparate ce sunt inca funcționale, dar care ajung totuși la reciclare. Fii…

- Societatea de producție ABRA-COM SRL Carei ureaza angajaților, tuturor colaboratorilor dar și comunitații locale un AN NOU plin de realizari, sanatate și bucurii! Sa aveți spor in toate, pace și ințelepciune! ABRA-COM, de 31 de ani in mijlocul comunitații careiene. Nu e ușor sa faci producție in Romania…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Marți, 20 decembrie 2022, Consiliului Județean Cluj i-a fost decernat premiul I in cadrul Galei „Inovație și calitate in sectorul public”, epilogul Competiției celor mai bune practici din administrația publica din Romania, ediția a XIV-a, eveniment organizat de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici…

- ”Tot mai multi romani pun mai mare pret pe experiente decat pe bunurile materiale de Craciun, astfel ca ofertele de vacanta sunt si ele cautate cu interes in aceasta perioada. Pe lista de dorinte se mai afla si electrocasnicele, hainele si parfumurile, cosmeticele, gadgeturile si bijuteriile”, potrivit…