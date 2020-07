Stiri pe aceeasi tema

- bull; La Constanta s au inregistrat 22 de decese, de la debutul pandemieiPrefectura Constanta a anuntat in urma cu scurt timp care este situatia actualizata in privinta epidemiei de Coronavirus pentru judet.Conform autoritatilor, in momentul de fata sunt 100 de persoane internate, din care 90 din judetul…

- Doar șase donatori din Iași au acceptat sa le fie recoltata plasma pentru tratarea cazurilor grave de COVID, relateaza publicația locala Ziarul de Iași. Din cei șase donatori de plasma post COVID, cinci sunt medici care au fost infectați cu coronavirus.Plasma convalescenta, obținuta din sangele persoanelor…

- La Cugir au fost confirmate doua noi cazuri de COVID-19, in ultima saptamana. Potrivit autoritaților locale, cele doua persoane se afla in alte localitați din județ, avand doar domiciliul in oraș. Prin urmare, primaria considera ca nu mai sunt cazuri active in oraș, toți cei 38 de pacienți inregistrați…

- Numarul persoanelor declarate vindecate dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus a depașit 2 milioane, in condițiile in care in lume au fost raportate peste 5 milioane de cazuri, iar aproximativ 330.000 au murit, potrivit centralizarii de pe Worldometers . Cele mai noi informații despre…

- Medicul spune ca mai sunt traume asociate la nivelul gurii sau corzilor vocale. Medicul a prezentat și cateva imagini cu persoane intubate și ventilate artificial. "Este o ventilație INVASIVA, sub anestezie generala, și consta in a sta de 2 pana la 3 saptamani FARA A TE MIȘCA, de multe ori cu fața…

- 10.05.2020 - In Romania au fost confirmate, de la debutul epidemiei, 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate.

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana in data de 28 aprilie, la nivel național au fost confirmate 11.616 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.404 au fost declarate vindecate și externate, in timp ce 650 au decedat.In…

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor…