Doamna și florile cornerului De 26 de ani, la fiecare meci de acasa al celor de la Atletico, Margarita Luengo pune, langa steagul de la colțul terenului, un buchet de flori. E deja parte din istoria ”plapumarilor” I se spusese ca va fi doar un telefon, așa ca in momentul in care a vazut "apel video" de la Koke, capitanul lui Atletico, a pornit sa planga in hohote. Incepuse pandemia, primul meci fara spectatori pe "Metropolitano", cineva trebuia sa aranjeze florile. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

