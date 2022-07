Directoratul National de Securitate Cibernetica si Asociatia Romana Asigurarea Securitatii Informatice au lansat, marti, studiul „Rezilienta strategica a Uniunii Europene, inclusiv in domeniile tehnologic si digital: scenarii de viitor si contributii ale Romaniei”, realizat in cadrul seriei de Studii de Strategie si Politici (SPOS) 2021. Studiul a fost realizat cu sprijinul Institutului European din Romania si al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit concluziilor studiului, rezilienta strategica presupune, in principal, existenta unui sistem economico-social echilibrat, articulat…