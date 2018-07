Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a dosarului Belina, in care este cercetata Sevil Shhaideh, cauza urmand sa fie judecata de Tribunalul București. In prezent, fostul ministru este consilier in Guvernul Dancila.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Procurorii DNA au demarat cercetarile in cazul plangerilor penale facute de mai multi membri afiliati ai FRF privind fapte comise de actualul presedinte, Razvan Burleanu, in intervalul 2014-2018. Potrivit Pro Sport, Burleanu este acuzat de deturnare de fonduri, inselaciune si uzurpare de calitati…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta Nicusor Constantinescu a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar, in care este acuzat de abuz in serviciu. Potrivit unei sinteze a cauzelor finalizate de DNA in luna mai, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Doi reprezentanti ai Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna Tatarusi, judetul Iasi, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a DNA transmisa joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial…

- Stelian Nastase, fost viceprimar al Primariei Comunei Vacareni, judetul Tulcea, si fiul acestuia au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a DNA transmisa joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- Fostul secretar de stat in ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Ioan Andreica a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, in stare de libertate, pentru trafic de influenta, alaturi de un subordonat al sau si mai multi oameni de afaceri.Citeste si: Protest cu lumanari la sediul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Lobda Florin Nelu, la data faptei consilier personal al primarului municipiului Craiova, pentru…