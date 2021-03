Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Anca Veer, la data faptelor grefier in cadrul Tribunalului Bihor, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzata de fals material, distrugere de inscrisuri si abuz in servicu, dupa ce ar fi falsificat trei cereri de chemare in…

- Paul Kover, fost sef al Politiei Locale Oradea, a fost trimis in judecata, vineri, 29 ianuarie, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, care au terminat ancheta in mai putin de trei saptamani de la atacul pe care barbatul l-a comis asupra fostei sale sotii, informeaza Bihoreanul . Paul…

- Tribunalul Bihor a dispus marti respingerea propunerii de arestare preventiva a lui Victor Micula, decizia nefiind definitiva, noteaza Agerpres.„S-a dispus respingerea propunerii de arestare preventiva. Solutia nu este definitiva, este atacabila cu contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare",…

- Un apel la 112 a anunțat ca o femeie a fost injunghiata in scara unui bloc din Oradea. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și un echipaj SMURD. Femeia in varsta de aproximativ 40 de ani avea 5 rani in zona pieptului și era in stare grava, dar stabila. A fost transportata de urgența…

- Victor Micula a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a participat la o perchezitie cu cagula și geaca de politist, iar acum procurorii solicita arestarea preventinva a acestuia, conform G4media. Procurorii au cerut arestarea lui Victor Micula, precum si a politistilor trimisi in judecata de milionarul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului SALAJAN VASILE, medic primar – șef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, la data faptei, in sarcina caruia s-a…

- Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 11 mai - 15 iunie 2015, adica 25 zile lucratoare, Vasile Salajan, medic primar - sef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Bihor, ar fi primit, in mod direct si prin intermediar, de la 491 de pacienti, suma totala…