Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost retinut pentru 24 de ore. i fratele lui Marian Vanghelie a fost retinut pentru 24 de ore, dar si alte 17 persoane. Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- Fostul primar al Sectorului 5 - Marian Vanghelie a ajuns, joi, la Direcția Naționala Anticorupție, dupa ce procurorii anticorupție au facut percheziții la domiciliul sau. Intr-o scurta declarație data la sosirea la DNA, fostul edil s-a declarat nevinovat.Ancheta privește afacerile facute cu primaria…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, este cercetat de DNA pentru trafic de influenta, constituire a unui grup organizat si instigare la abuz in serviciu, fapte ce ar fi fost comise in perioada in care a fost consilier local, 2018-2021. Alaturi de el sunt cercetate alte 21 de persoane, printre…

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a ajuns la sediul DNA, urmand a fi audiat intr-un dosar de coruptie. Audierea vine dupa ce, potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au facut perchezitii la locuinta lui din judetul Ilfov.

- Marian Vanghelie va fi audiat la DNA, in urma perchezițiilor care au avut loc, joi, la locuința sa. Procurorii investigheaza afacerile derulate prin interpuși de fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Potrivit unor surse judiciare, procurorii anticorupție fac verificari de mai bine de 2 ani…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, vine cu acuzații in adresa fostului director al I.M. „Infocom” Ion Margineanu, dupa ce ieri, Partidul Acțiune și Solidaritate a publicat un filmuleț prin care il acuza pe edil ca „a pus la cale o schema de falimentare a intreprinderii municipale”.

- Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au estimat un prejudiciu de 40.694.434,00 lei reprezentand TVA de plata in sarcina a 14 socieați din Bulgaria. In perioada 01.02.2020-30.11.2020, acestea s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale prin simularea achiziționarii…

- In noiembrie 2020, judecatorii Marius Damian Mitea si Ciprian Coada, de la Curtea de Apel Constanta, au decis achitarea definitiva a fostului director executiv adjunct al SPIT Carmen Aurelia Trentea Tatu. In acelasi dosar, judecatorii Curtii de Apel au decis condamnarea definitiva a Virginiei Uzun,…