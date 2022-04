Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu salubrizarea din sector. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de…

- „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptelor și in prezent primar al Sectorului 5 din municipiul București,…

- DNA a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa ca primarul Cristian Popescu Piedone este urmarit penal intr-un nou dosar de corupție. Potrivit procurorilor DNA, Piedone este acuzat ca a permis unei firme care nu avea licența sa incaseze de la cetațenii din sectorul 5 taxa de salubritate, asta deși…

- DNA anunța oficial ca a inceput urmarirea penala impotriva primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care este suspectat de abuz in serviciu. Amintim ca edilul a fost dus sub escorta la audieri la DNA, vineri dimineața, cand se pregatea sa plece din țara intr-un concediu. Fii la curent…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus, la data de 25 martie 2022, punerea in miscare a actiunii penale fata mai multi inculpati, la data faptei reprezentanti ai Comisiei de evaluare negociere din cadrul Primariei municipiului Bucuresti:…

- Dupa ce și-a dat demisia in direct de la Antena Stars, Nasrin Ameri revine in atenția fanilor ei cu un nou proiect. Prezentatoarea va avea propriul podcast, numit „Ameritat cu Nasrin”, iar primul invitat va fi Cristian Popescu Piedone. Timp de opt ani, Nasrin Ameri a putut fi vazut la Antena Stars,…

- Procurorii DNA l au retinut marti pe M.D., politist in cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, pentru comiterea infractiunii de luare de mita.Oficial de la DNA Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea…

- Curtea de Apel Bucuresti a judecat miercuri o contestatie a DNA impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti de a-l lasa liber pe fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, cercetat penal de procurorii anticoruptie pentru trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar cu prejudiciu…