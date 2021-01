Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție solicita Parchetului General sesizarea președintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu pentru luare de mita pe vremea cand era premier. „In conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al Direcției…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) cere Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale a fostului ministru al Mediului, Apelor si Padurilor Costel Alexe pentru luare de mita si instigare la delapidare, prejudiciul stabilit fiind de peste 100.000 de lei.

