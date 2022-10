Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte și premier al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut luni, intr-o declarație publicata pe canalul sau de Telegram, ca producția militara rusa de arme și echipamente este in creștere, relateaza CNN și Al Jazeera . Medvedev, un aliat ferm al președintelui rus Vladimir Putin, a reacționat…

- UPDATE 09:42 - Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie.„Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile…

- Compania energetica rusa de stat Gazprom a anunțat miercuri, 5 octombrie, ca a soluționat disputa privind tranzitul gazelor cu organismele de reglementare din Austria și ca astfel vor fi reluate exporturile catre Italia, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . ”Gazprom si partenerii sai italieni…

- InsarcInatul cu recrutarea militara in regiunea rusa Habarovsk, in Extremul Orient, a fost suspendat din functie, anunta luni guvernatorul regiunii, in urma convocarii - din greseala - a mii de persoane la Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. "Comisarul militar din kraiul (regiunea) Habarovsk Iuri…

- Publicația ungara Magyar Nemzet l-a citat pe Viktor Orban spunand ca sancțiunile UE au condus la creșterea prețurilor la gaze și a inflației, iar daca aceste masuri ar fi abandonate, prețurile gazelor ar scadea imediat cu 50%, in timp ce și inflația ar scadea, relateaza Reuters . Conform ziarului care…

- Zeci de persoane au fost retinute miercuri in intreaga Rusie, in timp ce locuitorii din Siberia si Orientul Indepartat s-au mobilizat impotriva mobilizarii militare „partiale” declarate de presedintele Vladimir Putin pentru razboiul din Ucraina.

- Prof. Todor Tagarev, fost ministru al apararii in Bulgaria, in prezent expert militar, a comentat decizia lui Vladimir Putin de a anunta mobilizarea partiala. "Mobilizarea partiala anuntata in Rusia inseamna recunoasterea esecului operatiunii militare speciale lansate in Ucraina. Fortele ruse sunt…

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…