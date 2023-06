Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista "limite morale" care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai.

- Rusia nu a declanșat niciun razboi, dar cu ajutorul „operațiuni militare speciale” (așa cum este numit la Moscova razboiul din Ucraina) incearca sa-l opreasca, a declarat, marți, președintele rus Vladimir Putin, la ceremonia de decernare a premiilor de stat, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Ni…

- „Exista ingrijorari sporite privind faptul ca Rusia poate viza cabluri submarine si alte infrastructuri esentiale, intr-un efort de a perturba viata occidentala, pentru a obtine avantaje impotriva acelor tari care furnizeaza securitate Ucrainei”, a declarat David Cattler.

- Dmitri Medvedev spune ca o arestare a lui Vladimir Putin in strainatate in baza mandatului emis de Curtea Penala Internaționala ar echivala cu o declarație de razboi impotriva Rusiei. Medvedev a amenințat inclusiv cu un raspuns nuclear in cazul care sangerosul dictator de la Moscova va ajunge in fața…

- Aceasta vizita de stat de trei zile in Rusia, o tara cu care China are legaturi diplomatice si economice importante, este prima pe care liderul chinez i-o face vecinului sau dupa aproape patru ani. Xi Jinping arrived in for talks with world’s most wanted war criminal V.V . — АЗОВ South (@Azovsouth)…