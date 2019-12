DJST Prahova va premia sportivii remarcaţi la competiţii internaţionale în 2019 Direcția Județeana pentru Sport și Tineret a anunțat, ieri, lista cu sportivii prahoveni care s-au evidentiat in anul 2019 in competitiile internaționale oficiale. Festivitatea de premiere este programata in ziua de 27 decembrie, de la ora 10.30, la Sala Sporturilor “Olimpia” din Ploiești. DISCIPLINE SPORTIVE OLIMPICE TEODORA VLAD – Bob – C.S.O.Sinaia loc II – Campionatul Mondial de Tineret – bob 2 persoane – St. Moritz (Elvetia) loc IV Campionat European de Seniori- bob 2 persoane – Konigssee (Germania) antrenor- Cezar Popescu MARIAN GITLAN – sanie – C.S.O.Sinaia loc III – Campionatul Mondial… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- APEL 112 este aplicația dezvoltata de STS, care poate localiza cu precizie de doar 10 metri telefonul unei persoane care apeleaza numarul unic de urgența 112. Peste 287.000 de persoane au instalat gratuit aplicația care le poate salva viața intr-o situație critica. De la lansarea aplicației și pana…

- In aceste zile, in orașul norvegian Bjugn se desfașoara Cupa Mondiala la patinaj viteza, competiție destinata juniorilor. Sportiva echipei Corona Brașov, Mihaela Hogaș, antrenata de Bogdan Stanescu, a obținut un rezultat senzațional. A caștigat medalia de bronz la proba de 1.000 de metri. A terminat…

- Primul liceu din Romania care va fi dotat cu sauna pentru elevi este la Sinaia, in judetul Prahova. Autoritatile locale au reusit sa obtina finantare europeana de cinci milioane de euro, fonduri destinate exclusiv unui proiect unic la nivel national, care va transforma Colegiul „Mihail Cantacuzino“…

- Component al barcii de 8+1, Sergiu Bejan (23 de ani) a avut vernisajul primei sale expoziții de fotografie, eveniment la care au participat colegii de lot, conducerea federației de canotaj, dar și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. Mi-e greu sa aleg o singura fotografie sau sa fac un…

- Dublu ghinion pentru Alex Cojocaru, barbatul care a fost injunghiat de fiul lui Sile Camataru. La doar cateva zile dupa incidentul dintr-un club de manele in urma caruia a ajuns la spital cu rani de cuțit, barbatul injunghiat de fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, despre care momentan se crede…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a fost invinsa de cuplul francez Quentin Halys/Tristan Lamasine cu 4-6, 6-3, 10-8, miercuri, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Ismaning (Germania), dotat cu premii totale

- O persoana a fost ranita grav in urma unui accident produs, luni seara, intre un TIR și o mașina pe DN1, la ieșirea din Sinaia spre Comarnic. Traficul este blocat in zona, a anunțat Centrul Infotrafic.Citește și: Informații importante despre Ion Iliescu! In ce stadiu se afla fostul președinte…

- O persoana a fost ranita și a ramas incarcerata in urma unui grav accident de circulație produs intre un TIR incarcat cu furaje și un autoturism. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe DN1 la iesirea din Sinaia catre Comarnic, judetul Prahova, traficul…